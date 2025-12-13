Ventimiglia, viola ripetutamente le prescrizioni: giovane arrestato e trasferito in carcere

È stato arrestato nella giornata di ieri un giovane pregiudicato residente a Ventimiglia, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Imperia. Il provvedimento, disposto su richiesta della Procura, ha sostituito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere.

L’uomo, già sottoposto a una misura restrittiva, si sarebbe reso responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, nel corso dei controlli effettuati dalle Volanti il giovane è risultato più volte assente dal proprio domicilio, in particolare nelle fasce orarie serali e notturne in cui avrebbe dovuto essere reperibile.

In diverse occasioni si sarebbe allontanato senza alcuna autorizzazione, facendo rientro solo dopo ore e fornendo giustificazioni ritenute non credibili dagli operatori, come la necessità di acquistare sigarette. Avrebbe inoltre cercato di sostenere di aver ricevuto l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria, circostanza poi risultata priva di riscontro.

Le violazioni, ripetute e puntualmente accertate, sono state segnalate alla Procura competente, che ha quindi richiesto l’aggravamento della misura cautelare. Il giudice ha accolto l’istanza, disponendo il passaggio alla custodia in carcere.

Nella giornata di ieri, una volta rintracciato, il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito e successivamente condotto presso la casa circondariale di Sanremo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.