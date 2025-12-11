Sanremo, corpo senza vita trovato sulla spiaggia del Morgana: la vittima è un 22enne pakistano

Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato questa mattina sulla spiaggia del Morgana, lungo corso Trento e Trieste a Sanremo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, notando il cadavere sulla battigia, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, i Carabinieri e il personale del 118, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini hanno permesso di risalire all’identità della vittima: si tratta di un giovane di 22 anni, di origine pakistana. L’uomo non aveva documenti addosso al momento del ritrovamento e il corpo non presenta segni di violenza.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e comprendere le cause del decesso, che al momento restano da accertare.