Sanremo: cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia del Morgana, indagini della Guardia Costiera e dei Carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, sulla spiaggia del Morgana in corso Trento Trieste a Sanremo. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera matuziana ed i Carabinieri.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità dell'uomo ritrovato, un giovane di colore probabilmente asiatico. Addosso non aveva documenti e sul corpo non presenta segni di violenza. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti che stavano transitando sulla strada a ridosso delle spiagge ed hanno dato l'allarme.

E' stato anche chiesto l'intervento del 118 ma, all'arrivo dei sanitari, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.