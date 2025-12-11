 / Cronaca

Cronaca | 11 dicembre 2025, 10:36

Sanremo: cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia del Morgana, indagini della Guardia Costiera e dei Carabinieri

Gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità della persona trovata

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, sulla spiaggia del Morgana in corso Trento Trieste a Sanremo. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera matuziana ed i Carabinieri.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità dell'uomo ritrovato, un giovane di colore probabilmente asiatico. Addosso non aveva documenti e sul corpo non presenta segni di violenza. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti che stavano transitando sulla strada a ridosso delle spiagge ed hanno dato l'allarme. 

E' stato anche chiesto l'intervento del 118 ma, all'arrivo dei sanitari, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium