Blitz delle forze dell’ordine in centro a Sanremo: controlli tra piazza Colombo e le vie della città (Foto)

Questa sera Sanremo è stata teatro di un importante intervento di controllo congiunto da parte delle forze dell’ordine. Tra piazza Colombo, la fermata dei pullman e altre vie della città, circa 40 agenti tra polizia municipale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato un blitz mirato alla sicurezza e alla regolarità delle attività presenti nella zona.

I controlli hanno riguardato sia il monitoraggio delle persone in transito che la verifica delle documentazioni, concentrandosi su aree strategiche del centro matuziano. Particolare attenzione è stata dedicata anche ad alcune attività alimentari, con ispezioni volte a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative. L’intervento congiunto ha visto una stretta collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza in città e assicurare il rispetto delle normative.

La presenza massiccia di agenti ha garantito un’operazione efficace, che si inserisce in un quadro più ampio di attività di controllo pianificate per la stagione invernale. Questi blitz rappresentano infatti un segnale chiaro dell’impegno delle istituzioni nel garantire ordine e sicurezza a Sanremo, in un periodo particolarmente frequentato anche dai turisti. Gli esiti dei controlli, compresi eventuali provvedimenti, saranno resi noti nelle prossime ore dalle autorità competenti.