L'INTERVISTA: Gianni Rolando torna a parlare dopo la campagna elettorale 2024, da domani su Sanremo News

Gianni Rolando torna a parlare nove mesi dopo la sconfitta elettorale e (soprattutto) il doloroso percorso della grave malattia che ha dovuto affrontare, subito dopo il dispiacere per non essere riuscito a diventare sindaco di Sanremo.

Lo fa nello spazio web tv del format “L'intervista”, con la conduzione del giornalista Gianni Micaletto, affrontando varie tematiche legate a importanti opere pubbliche per le quali si è occupato come ingegnere altamente qualificato (Palasport, park di piazza Eroi, project financing per Porto vecchio, Aurelia bis) , riavvolgendo il nastro della lunga campagna elettorale culminata con l'ampio vantaggio accumulato al primo turno e la successiva amarezza per l'esito del ballottaggio con Alessandro Mager, l'attuale primo cittadino, e non escludendo altre possibili esperienze politiche se in futuro dovessero maturare le condizioni.

La nuova puntata de “L'intervista” è visibile da domani alle 7, direttamente dalla copertina di SanremoNews.