Luminarie Vallecrosia, il sindaco Perri: "Importante mantenere la tradizione della consegna dei panettoni agli anziani. Doveroso partire dalle persone"

Il Natale è luce, tradizione, calore. Ma, soprattutto, è solidarietà. In un periodo dell’anno in cui ogni città si accende per celebrare la festa più attesa, a Vallecrosia il sindaco Fabio Perri ricorda che la vera magia non sta solo nelle luminarie, ma nella capacità di una comunità di prendersi cura dei propri cittadini più fragili. "Le luci sono importanti, lo so. Ma non devono diventare un alibi per dimenticare chi fa più fatica – spiega – Il Natale dura qualche settimana; le difficoltà delle famiglie, purtroppo, tutto l’anno".

Consapevole delle critiche sulla presunta “penuria” di luminarie, Perri affronta l’argomento senza giri di parole, rivendicando una scelta ponderata e, per certi versi, coraggiosa. "Capisco le lamentele, ma abbiamo ritenuto opportuno mantenere la tradizione della consegna dei panettoni agli anziani e ai nostri nonni, e allo stesso tempo risparmiare quanto possibile per sostenere chi è in difficoltà. Siamo in carica da soli sei mesi: era doveroso partire dalle persone".

Il sindaco parla di una Vallecrosia che vuole cambiare passo, diventare una cittadina più bella, più vivibile, più accogliente. Un luogo capace di attrarre turisti ma, prima ancora, di farsi amare da chi la abita ogni giorno: "Penso di avere dato segnali concreti di questa voglia di cambiamento – sottolinea – L’attenzione verso i cittadini non è uno slogan, è un impegno quotidiano. Non abbiamo la bacchetta magica, ma non ci nascondiamo dietro a un dito. Chiedo un po’ di pazienza: i cambiamenti veri si costruiscono insieme, un passo alla volta".

Per Perri, la scelta è chiara: meglio una luminaria in meno e un sorriso in più dentro una casa, perché il benessere di una famiglia vale più di qualsiasi effetto scenico. Il Natale, insomma, non è un fascio di luce appeso in strada, ma un gesto di cura che dura 365 giorni.

"Abbiamo dimostrato con i fatti che vogliamo fare, vogliamo cambiare e migliorare la città. Le cose importanti vanno programmate con cura, perché solo una base solida permette di realizzare eventi e iniziative significative e durature".

L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la comprensione, il sostegno e l’affetto dimostrato sin dal primo giorno. Insieme, passo dopo passo, Vallecrosia continua a crescere. Una città più vicina alle persone, capace di guardare al futuro con fiducia.