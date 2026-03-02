Sbandieratori e Musici della Città Ventimiglia a Sanremo 2026, Martinetto chiede una premiazione pubblica

"La tradizione, l’arte popolare e l’orgoglio cittadino si sono fuse in un unico e straordinario momento di visibilità nazionale grazie alla partecipazione degli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia al 76° Festival di Sanremo. In occasione della celebre manifestazione canora trasmessa su Rai 1 e RaiPlay, il gruppo ventimigliese ha aperto la serata delle cover al Teatro Ariston, accompagnando con bandiere, musica e ritmo iconico la performance di Laura Pausini, lanciando un potente messaggio di energia, tradizione e pace condivisa con il grande pubblico italiano e internazionale. Ventimiglia deve celebrare i suoi ambasciatori di cultura" - dice il consigliere comunale di minoranza della città di confine Nico Martinetto presentando una richiesta ufficiale all’Amministrazione comunale per premiare pubblicamente gli Sbandieratori e Musici della Città Ventimiglia.

"L'arte della bandiera nella nostra città ha ormai radici consolidate da quasi cinquant'anni di atleti praticanti, partendo dalle scuole di sestiere per arrivare alle due realtà cittadine che partecipano annualmente ai campionati nazionali sbandieratori e musici organizzati dalla LIS (lega italiana sbandieratori) e dalla FISB (federazione italiana sbandieratori)" - sottolinea Martinetto - "Come socio fondatore dell’associazione 'Sbandieratori Musici di Ventimiglia', ed ex vicepresidente accanto al compianto presidente Roberto Balbo, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a questi giovani, ragazze e ragazzi, che con passione, dedizione e profondo amore per la nostra cultura hanno portato il nome di Ventimiglia davanti a milioni di spettatori. La loro presenza a Sanremo non è stata solo un’esibizione artistica ma un vero e proprio 'ponte culturale' tra la nostra città e uno degli eventi più seguiti della stagione televisiva italiana".

"Il Gruppo Sbandieratori e Musici di Ventimiglia vanta una lunga storia di partecipazioni alle rievocazioni storiche e alle competizioni nazionali della Lega Italiana Sbandieratori, unendo tradizione, tecnica e spettacolo in ogni loro performance e rappresentando con orgoglio la nostra identità storica e culturale nel panorama regionale e nazionale" - mette in risalto - "Per questi motivi, chiedo all’Amministrazione comunale di Ventimiglia di voler riconoscere ufficialmente l’impegno, la bravura e la dedizione di ciascun componente dell’associazione con una premiazione pubblica in apertura del prossimo Consiglio comunale. Un gesto istituzionale capace di valorizzare la cultura locale, onorare l’impegno sociale dei nostri giovani e rafforzare il legame tra Istituzione e comunità. Un premio rivolto a ognuno dei ragazzi e delle ragazze, come simbolo di riconoscimento non solo per l’esibizione al Festival di Sanremo ma per anni di lavoro appassionato finalizzato a mantenere viva una delle tradizioni più antiche, belle e rappresentative della nostra città. Questo riconoscimento, oltre ad essere un tributo meritato, fungerà da stimolo per le nuove generazioni a continuare a coltivare l’arte, la disciplina e la storia che gli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia rappresentano".