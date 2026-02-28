 / Eventi

Festival di Sanremo, il Presidente Bucci consegna il premio della Regione Liguria a Ditonellapiaga e Tonypitony, vincitori della serata cover

Il presidente sul palco dell'Ariston: “Una caravella in filigrana di Campo Ligure simbolo del legame con la Liguria”

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha consegnato ieri notte sul palco del Teatro Ariston il premio della Regione Liguria a Ditonellapiaga e Tonypitony, vincitori della quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover con il brano "The lady is a tramp".

"Il premio di quest'anno è realizzato in filigrana di Campo Ligure – ha detto il presidente – e raffigura una caravella con la croce di San Giorgio sulle vele spiegate, simbolo della tradizione ligure e del legame storico tra il Festival e il territorio regionale. Il fiore che porto all'occhiello - ha proseguito - è il ranuncolo Giannina, realizzato per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova. 

È un fiore bianco e verde: bianco come i bambini e verde come la speranza dei bambini che entrano in ospedale e vogliono uscire sani. Il Gaslini sta facendo fundraising anche in questi giorni per le strade di Sanremo: stiamo costruendo il nuovo ospedale, il nuovo dipartimento che sarà un'eccellenza mondiale".
 

