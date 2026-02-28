 / Eventi

Eventi | 28 febbraio 2026, 13:24

Su Gassmann al Festival, Conti chiarisce: “Nessun divieto, se avesse voluto duettare con Leo li avrei detto sì”

L’attore intanto ha tolto i post e le stories dai social

Su Gassmann al Festival, Conti chiarisce: “Nessun divieto, se avesse voluto duettare con Leo li avrei detto sì”

Il regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente” è Carlo Conti a specificare il dettaglio del regolamento dopo la polemica sollevata da Alessandro Gassmann ieri sera dopo l’esibizione di Gianni Morandi con il figlio Pietro, in arte Tredici Pietro.

“Se mi avesse chiesto di fare il duetto con Leo gli avrei detto di sì, è un attore straordinario. Semplicemente avevamo scelto di non ospitare fiction Rai perché ce ne sono tantissime”.

Mentre Rai conferma che non c’è stato nessun chiarimento con l’attore, Gassmann oggi ha tolto post e stories su Instagram.

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium