Sanremo: tre consiglieri di maggioranza approdano in Forza Italia "Rimaniamo a sostegno dell'attuale Amministrazione"

“Non cambia assolutamente nulla sul piano amministrativo, ma abbiamo deciso di tesserarci con Forza Italia come scelta politica nell’ottica della riorganizzazione del partito”. Sono le parole di Umberto Bellini che, insieme ad Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino hanno deciso di aderire al partito degli azzurri che, in provincia di Imperia è coordinato dall’imperiese Simone Vassallo.

Oggi alle 17 sono previsti i congressi, provinciale e cittadini di Sanremo e Ventimiglia del partito ed i nuovi tesseramenti verranno ufficializzati. I tre esponenti della maggioranza consiliare a sostegno dell’Amministrazione guidata da Alessandro Mager continueranno nel loro mandato e rimarranno sui loro scranni: “Non cambia nulla per la maggioranza – termina Bellini – con il nostro appoggio all’attuale governo della città”.

La conferma dell’ingresso in Forza Italia dei tre esponenti del parlamentino sanremese arriva al termine di un Consiglio comunale che ha visto una grande coesione tra maggioranza e opposizione, che ha sposato a 360 gradi il calendario delle manifestazioni presentato dall’Assessore Alessandro Sindoni.

Una assise, quella di ieri, con le due fazioni molto ‘ravvicinate’ a conferma di un’idea comune per il bene della città. Con tre nuovi esponenti ‘forzisti’ in maggioranza come si comporterà Patrizia Badino, anche lei ‘azzurra’? Rimarrà all’opposizione oppure si alleerà con i nuovi compagni di partito? Difficile a dirsi anche se, in questo modo, potrebbe addirittura allargarsi la maggioranza civico-progressista guidata dal Sindaco Mager.