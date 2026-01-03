Presentazione di 'Bordighera Viva': Marco Farotto "Siamo una lista civica, se dà fastidio a qualcuno mi spiace ma andremo avanti"

“Su cinque o sei liste che potrebbero essere presentate alle prossime elezioni amministrative, la nostra è l'unica che è uscita con un logo, spiegando ai cittadini che tipo di rapporto vorremmo ottenere con loro”. Interviene in questo modo Marco Farotto, ex presidente del Consiglio comunale e promotore della lista ‘Bordighera Viva’ che intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative della città delle palme. “Siamo una lista civica – prosegue - senza partiti e senza tesserati. Se questo dà fastidio a qualcuno mi dispiace, ma mi stanno accusando di ogni cosa inverosimile e io, più che dimostrare che non è vero, non so cosa devo fare. Se avessi immaginato una cosa del genere me ne stavo in silenzio come stanno facendo gli altri”.

“Siccome non ho niente da nascondere – va avanti Farotto - sono uscito e ho presentato questo gruppo e, se andrà avanti e se avremo delle persone valide, presenteremo la lista e ce la giocheremo, altrimenti staremo a casa e la città sarà gestita sempre più o meno dalle stesse persone. Abbiamo visto sempre gli stessi e i risultati: lavori fatti male o non finiti, scelte strane, nessun rapporto con la cittadinanza e, se vai in comune ti guardano come se fossi un appestato. Noi abbiamo una concezione diversa dell'amministrazione, poi ognuno farà la sua strada”.

“Non è normale aggredire una persona perché ha presentato un logo e un gruppo – termina Farotto – ma comunque questa è Bordighera. Cercheremo di andare avanti, ma io sono a disposizione di tutti perché non ho niente da nascondere e non devo niente a nessuno”.