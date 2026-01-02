Sanremo: intervista a Scajola, il polo civico "Non abbiamo bisogno di un Palafestival ma di un Palacongressi"

“Ho seguito con attenzione in diretta dell'intervista al Sindaco d'Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola”. Interviene in questo modo Roberto Danieli, esponente del polo civico ed ex candidato a sindaco fi Sanremo.

“I risultati degli ultimi anni a livello provinciale sono stati negativi – prosegue Danieli - con i problemi di Rivieracqua fallita, il trasporto pubblico gestito dalla RT e, per quanto riguarda il ‘Palacanzone’, posso solo dire che a Sanremo abbiamo bisogno urgente di un PalaCongressi”.