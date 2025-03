Sanremoinfiore 2025, un evento da 400mila euro. Boom di richieste e analisi turistica con TIM: "Evento di portata europea"

A pochi giorni dall'inizio di Sanremoinfiore 2025, in programma da giovedì 13 a domenica 16 marzo, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha fatto il punto sull’organizzazione, sulle vendite dei biglietti e sulle strategie di promozione dell’evento. Tra le novità principali, la conferma che TIM analizzerà i flussi turistici durante la manifestazione, come già fatto per il Festival di Sanremo, quando le presenze in città erano state quantificate in circa 130mila persone.

L'operazione, completamente gratuita per il Comune, permetterà di tracciare le provenienze nazionali e internazionali dei visitatori. Un dato strategico che consentirà di ottimizzare la promozione dell’evento per il prossimo anno, puntando su campagne pubblicitarie mirate nei Paesi e nelle regioni con il maggior coinvolgimento.

Intanto, come confermato dallo stesso assessore, l’interesse per l’edizione 2025 è già altissimo. I biglietti per assistere alla sfilata dei carri fioriti dalle tribune stanno registrando un’elevata richiesta, con la metà dei posti già venduti, nonostante la promozione sia partita solo da pochi giorni. "Stiamo ricevendo tantissime richieste dalla Francia. La campagna promozionale è entrata nel vivo da poco, ma la risposta è stata immediata. Questo lavoro porterà i suoi frutti soprattutto il prossimo anno, ma sono sicuro che già quest’anno vedremo numeri importanti".

L’investimento complessivo per Sanremoinfiore 2025 è di circa 400mila euro, finanziato attraverso più fonti. "Abbiamo destinato 150mila euro alle manifestazioni collaterali", ha precisato Sindoni. La tensostruttura costerà 33mila euro, mentre il gruppo eventi, insieme a BPER e ad altri partner, tra cui la Camera di Commercio e il Casinò, garantirà ulteriori fondi.

Sulla possibilità di un grande sponsor per il futuro, Sindoni ha aggiunto: "Ci piacerebbe prima mostrare il lavoro di quest’anno e poi lanciare un bando di interesse. Abbiamo già ricevuto alcune richieste, ma vogliamo far capire che Sanremoinfiore non è un evento di portata provinciale, bensì europea. Grazie ai dati forniti da TIM, potremo lavorare in modo mirato, rivolgendoci a un pubblico internazionale".

Sindoni ha poi sottolineato il grande lavoro di squadra dietro questa edizione, frutto della collaborazione tra l’ufficio turismo, le associazioni del territorio e i partner coinvolti. "Abbiamo voluto creare un racconto che unisse due anime fondamentali di Sanremo: la floricoltura e il turismo. Il brand si rinnova e diventa sempre più forte. Ringrazio l’ufficio turismo per l’impegno che permetterà di offrire un programma d’eccezione, trasformando Sanremoinfiore in una vera e propria rassegna del fiore".

Un riconoscimento speciale è stato rivolto anche ai Comuni partecipanti e alle associazioni di volontari, che con passione e dedizione rendono ogni anno possibile la realizzazione dei maestosi carri fioriti, cuore pulsante della manifestazione.