'Sanremoinfiore 2025', “Appuntamento in Riviera” sarà il carro di Ventimiglia (Foto e video)

Un mix di fiori, musica e cinema alla base del carro con il quale Ventimiglia domenica prossima sfilerà al Corso Fiorito di Sanremo. E' Svizzera – “Appuntamento in Riviera” il tema che è stato assegnato al comune della città di confine per 'Sanremoinfiore 2025'.

"Ventimiglia è la città dell'infioratura a mosaico resa storica dalla Battaglia dei Fiori" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Il Corso fiorito è andato avanti a Sanremo e noi abbiamo sempre aderito e dato il nostro contributo anche per mantenere viva la tradizione dell'infioratura a mosaico. La compagnia 'I Scciancalassi' rappresenterà Ventimiglia al corso fiorito ma tanti altri carristi ventimigliesi stanno creando carri per altri comuni. Siamo contenti di essere parte integrante di questa manifestazione".

Il carro, che prenderà parte alla tradizionale sfilata dei carri di Sanremo che per l'edizione 2025 ha come tema “Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa”, sta prendendo vita nell'ex deposito della Riviera Trasporti, concesso ai carristi grazie all'interessamento e all'impegno del vicesindaco Marco Agosta. "E' stata dura, sono state settimane frenetiche ma alla fine il luogo è stato concesso ai carristi" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta -"Ho fatto solo da tramite. Ringrazio chi ci ha concesso la struttura per la disponibilità e tutti i carristi per il loro duro lavoro".

"Il tema che ci hanno assegnato quest'anno è la Svizzera ma il carro prende principalmente ispirazione dal film 'Appuntamento in Riviera' del 1962, che rientra nel cosiddetto genere musicarello" - svela Giuseppe Longordo, presidente della compagnia “I Scciancalassi” - "Ci siamo ispirati alla storia del cantante Tony Renis che, a sua insaputa, una clausola del suo contratto discografico lo obbliga a rimanere scapolo per due anni e perciò non dovrebbe risultare sposato ma in realtà lo è. Incontra Mina e così fugge in Riviera. Il carro mostrerà, perciò, riferimenti al film. Due cuori ricoperti di fiori simbolicamente raffigureranno la moglie e Mina che inseguono un microfono umanizzato, cioè Tony. Ci sono particolari fatti anche con le foglie d'ulivo perché abbiamo utilizzato pure prodotti a chilometro zero: fiori del territorio. Durante la sfilata sul carro, ricoperto da grosse masse floreali di diversi colori, ci saranno anche due ragazze".

"Un grazie speciale va alla compagnia che ha deciso di omaggiare Ventimiglia partecipando alla manifestazione del 16 marzo a Sanremo" - dice l'assessore Serena Calcopietro - "Il carro è anche un omaggio alla floricoltura. La tradizione di infioratura a mosaico è un'arte mantenuta grazie a questa manifestazione. Un ringraziamento va, perciò, ai carristi e all'ufficio delle Manifestazioni".