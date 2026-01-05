Carenza di decoro a San Martino: Amaie Energia interviene e annuncia un piano congiunto contro l’abbandono dei rifiuti

È arrivata nelle scorse ore una denuncia da parte del sig. Francesco Novella, con il quale veniva segnalata una situazione di grave carenza di decoro urbano nella zona di San Martino, causata dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. La segnalazione è stata corredata da documentazione fotografica, che testimonia lo stato di degrado in cui versano alcune aree del quartiere.

La problematica, purtroppo non nuova, riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei residenti, spesso penalizzati da comportamenti incivili che compromettono l’immagine della città. A seguito della segnalazione, è intervenuta Amaie Energia e Servizi attraverso le parole del suo Presidente, Dott. Sergio Tommasini, che ha voluto chiarire l’impegno dell’azienda nel contrasto al fenomeno: "Negli ultimi mesi Amaie Energia e Servizi è intervenuta con tempestività e continuità per contrastare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati di rifiuti, rafforzando le attività di pulizia straordinaria e di ripristino del decoro urbano. Si tratta di interventi necessari per tutelare l’ambiente, la qualità della vita dei cittadini e l’immagine della città", ha dichiarato Tommasini.

Il Presidente ha però sottolineato come la sola rimozione dei rifiuti non possa rappresentare una soluzione definitiva al problema: "Tuttavia, la sola azione di rimozione non è sufficiente. Per questo stiamo tracciando un percorso strutturato e congiunto con il Comune di Sanremo, la Polizia Municipale e il servizio Ranger, finalizzato a prevenire e arginare il problema in modo duraturo". Un’azione che punta quindi non solo sulla pulizia, ma anche sulla prevenzione e sul controllo del territorio, attraverso strumenti più incisivi.

"L’obiettivo è affiancare agli interventi operativi un rafforzamento dei controlli sul territorio, l’utilizzo di strumenti di tracciabilità e un’azione repressiva chiara e coerente: chi viene individuato mentre abbandona rifiuti illegalmente deve sapere che andrà incontro a sanzioni severe, come previsto dalla normativa", ha aggiunto il Presidente di Amaie. Infine, Tommasini ha ribadito il ruolo dell’azienda come supporto operativo dell’Amministrazione comunale, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra tra enti e istituzioni: "Amaie continuerà a svolgere il proprio ruolo di braccio operativo del Comune, lavorando in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che solo attraverso collaborazione, prevenzione e fermezza sia possibile ottenere risultati concreti e duraturi. Il rispetto delle regole non è un’opzione: è un dovere verso la comunità". Un messaggio chiaro che richiama tutti, cittadini compresi, a un senso di responsabilità condivisa, indispensabile per preservare il decoro urbano e il patrimonio ambientale della città di Sanremo.