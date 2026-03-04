Festival di Sanremo, maxi lavoro della Municipale: 2.500 attività, 1.328 sanzioni e controlli su tutta la città

2.500 di attività delle quali 600 straordinarie. Sono questi i numeri del lavoro svolto nella settimana del Festival da parte della Polizia Municipale di Sanremo. Ma, ovviamente, non è tutto qui l’impegno degli uomini del comandante Fulvio Asconio che, nei giorni della kermesse, hanno anche rilevato 16 incidenti stradali, di cui uno con la fuga da parte di un investitore di pedoni.

Ben 1.328 le sanzioni al codice della strada, di cui 29 per la mancata revisione dei mezzi e 13 per la mancanza di assicurazione. Molti i controlli per le occupazioni delle aree pubbliche ed una dozzina sono state le multe per l’errato conferimento dei rifiuti. Controllati circa 50 mezzi degli Ncc, ovvero i van che circolano in città, trasportando solitamente cantanti e operatori del settore discografico, risultati tutti in regola.

E’ stato presidiato il parcheggio del Palafiori, dalle sette del mattino all'una di sera, controllando in entrata 5.500 veicoli. Svolta anche l'attività sulla pista ciclabile, dove circolavano le navette ma sono stati anche eseguiti controlli su tutto il territorio, tra Villa Nobel e tutta l’Imperatrice, insieme ai volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato in simbiosi per segnalare le situazioni in cui serviva intervenire.

Trovato un bambino che si era perso dai genitori, aiutate tante persone colte da malore e presidiato tutte le intersezioni stradali attorno all’Ariston. “Voglio ringraziare come sempre tutto il personale – evidenzia il comandante Fulvio Asconio – per il grande impegno profuso. Quest'anno la manifestazione si è presentata ancora più importante degli anni precedenti, sia come quantità di persone che come lavoro da mettere in campo. Un grazie anche ai volontari della Protezione Civile (una quarantina) che sono sempre a disposizione per darci una mano e che hanno prestato servizio dalle 16 al termine del Festival”.