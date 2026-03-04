La Confcommercio di Ventimiglia incontra il Commissariato: rafforzati controlli su sicurezza e merce contraffatta

Nel pomeriggio di ieri, il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia, Dario Trucchi, insieme alla Vicepresidente Elisabetta Marchetti, ha incontrato il dott. Paolo Arena, Dirigente del Commissariato di Polizia di Ventimiglia. L’incontro, richiesto dal Direttivo della Confcommercio ventimigliese, aveva l’obiettivo di approfondire alcune tematiche legate alla sicurezza urbana e al contrasto della vendita di merce con marchio contraffatto.

Spiegano Trucchi e Marchetti: “Per prima cosa, abbiamo ringraziato il dott. Arena in quanto dopo le nostre segnalazioni aveva istituito un servizio di controllo, che ha fornito una maggiore percezione di sicurezza in città, sia per i negozianti, che per gli utenti in generale.” I rappresentanti di Confcommercio hanno poi evidenziato il problema dell’abusivismo commerciale, sottolineando come incida anche sulla sicurezza pubblica. Il dott. Arena ha preso atto delle segnalazioni, precisando che “la questione è già all’attenzione delle Forze dell’ordine e che saranno disposti controlli costanti anche su questa tematica.”

“Ringraziamo il dirigente del Commissariato di Polizia per la disponibilità e per aver ulteriormente favorito la già esistente e stretta collaborazione della Confcommercio con le istituzioni”, concludono Trucchi e Marchetti.