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Cronaca | 27 aprile 2026, 18:31

Incendio in una rimessa agricola a Taggia: intervento dei Vigili del fuoco, nessun ferito e danni al tetto (Foto)

Fiamme domate in circa un’ora nella zona Prati: accertamenti in corso sulle cause del rogo

Poco prima delle 13 di oggi, 27 aprile 2026, una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanremo è intervenuta in zona Prati, nel comune di Taggia, a seguito dell’incendio di una casa rurale adibita a rimessa per attrezzi.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato le fiamme che avevano già interessato una porzione del tetto della struttura. L’intervento si è concentrato sul rapido contenimento e spegnimento del rogo, evitando che l’incendio si propagasse al resto dell’edificio o alle aree circostanti. Le operazioni si sono concluse con la bonifica e la messa in sicurezza della zona, terminate intorno alle 14. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Taggia per gli accertamenti di competenza.

Fortunatamente, “non si registrano persone coinvolte” e non si segnalano feriti. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Carlo Alessi

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