Tragedia sulla Statale 28 a Cesio: muore 68enne di Sanremo dopo violento schianto in galleria tra più veicoli

C'è da registrare un morto nell'ambito del grave incidente stradale, avvenuto ieri sulla Statale 28, all’interno della galleria all’altezza di Cesio. Oltre ai 6 feriti a perdere la vita è stato Stefano Proto, 68 anni residente a Sanremo, che si trovava alla guida di un camper insieme alla moglie. L’uomo è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Corona, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è deceduto in serata a causa delle lesioni riportate.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, lo schianto ha coinvolto più veicoli. Il camper su cui viaggiava la coppia, diretto verso Imperia, si è scontrato violentemente con un’auto. L’impatto è stato devastante e, subito dopo, un terzo mezzo avrebbe tamponato il camper. Immediato l’allarme e massiccio l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati a lungo per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Presenti anche l’automedica Alfa 1 del 118 e tre ambulanze: Croce Rossa di Pieve di Teco, Croce Bianca di Imperia e Croce Oro di Cervo.

Tra i feriti la moglie della vittima e il conducente dell’auto coinvolta nello scontro frontale, entrambi trasportati all’ospedale di Imperia in codice giallo. Complessivamente, il numero dei feriti è salito a sette persone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la Statale 28 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con traffico deviato sul Colle San Bartolomeo.

Le cause dell’incidente restano in fase di accertamento.