Il sanremese Dennis Fall tra i 100 Volti del Marketing e della Comunicazione 2025 di Forbes Italia

Nuovo riconoscimento nazionale per un giovane talento sanremese. Dennis Fall, classe 1995, nato e cresciuto a Sanremo, è stato inserito nella prestigiosa classifica dei “100 Volti del Marketing e della Comunicazione 2025” stilata da Forbes Italia. Un traguardo che conferma la città ligure come uno dei poli emergenti dell’innovazione digitale nel panorama italiano.

Forbes – storica rivista di economia e finanza fondata nel 1917 e presente in Italia dal 2017 – dedica ogni anno questa classifica ai professionisti più influenti del settore della comunicazione. L’edizione 2025 premia coloro che si distinguono per la capacità di coniugare tecnologia, dati ed esperienza umana, tre leve centrali della comunicazione contemporanea.

Dopo il diploma in sistemi informativi aziendali presso l’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, Dennis ha mosso i primi passi nel digitale grazie al programma “Crescere in Digitale”, promosso dal Ministero del Lavoro e Google. Oggi è co-fondatore e Chief Marketing Officer di aNc Media, una delle agenzie di influencer marketing più importanti in Italia, e membro del board della Kings League Italia, il format calcistico che fonde sport e intrattenimento digitale.

Il successo di Fall segue un precedente illustre per la città: nel 2023, Elena “Hevnokat” Coriale, anche lei sanremese, era stata inserita nella Forbes 30 Under 30 nella categoria “Games”, come videogiocatrice professionista e streamer di rilievo nazionale. Due esempi che testimoniano la vocazione di Sanremo come fucina di talenti nei settori più dinamici dell’economia contemporanea.

Questi riconoscimenti sottolineano anche l’importanza strategica di investire nella formazione digitale dei giovani liguri. Puntare su competenze tecnologiche e percorsi formativi innovativi significa offrire nuove opportunità di crescita professionale e contribuire allo sviluppo economico del territorio. Sanremo, dunque, non solo città della musica e del Festival, ma sempre più città del futuro digitale.