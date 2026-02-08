Liguria in Diretta: super webcam e meteo puntuale per il turismo, Lombardi lancia la nuova infrastruttura digitale

"Valutazioni meteo puntuali, in tempo reale, considerando le diverse peculiarità ambientali del territorio ligure": è il progetto al quale sta lavorando (fra i tanti) l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi, protagonista della nuova puntata speciale del format web tv “L'Intervista”, visibile sul nostro giornale. Perché, troppo spesso, i bollettini generalizzati non corrispondono alle reali condizioni del tempo che si verificano in alcune aree della regione, in particolare nel Ponente.

“Siccome in passato si registravano cancellazioni delle prenotazioni alberghiere a 24/36 ore dalle previste partenze – spiega Lombardi, che ha anche le deleghe al marketing territoriale e alla transizione digitale – ci siamo attivati per realizzare una nuova infrastruttura digitale per il turismo. Da qui il bando destinato all'acquisto di super webcam da installare in punti strategici dei nostri territori, fra strutture ricettive ed enti locali. S'inizierà con cinquanta telecamere. Lo scopo è quello di offrire al turista la possibilità di valutare in tempo reale, attraverso questi occhi elettronici, se recarsi oppure no in un determinato territorio, tenendo conto che perfino a pochi chilometri di distanza da un luogo all'altro si possono verificare condizioni meteorologiche differenti. Abbiamo investito circa un milione in questo progetto, prendendo spunto da quelle baite di montagna dove si può vedere se in una zona cala la nebbia e in un'altra splende invece il sole."

La novità, battezzata “Liguria in Diretta, Emozioni ad Alta definizione”, si basa su una rete di super webcam intelligenti e su due portali web integrati: uno dedicato alle immagini live dal territorio e l'altro alle informazioni e previsioni meteo di Arpal, nell'ottica di una stretta sinergia a servizio di cittadini, turisti e operatori economici. Le 50 telecamere livestream grandangolari a 180 gradi saranno posizionate in altrettante località liguri, significative per offerta ricettiva e attrattività. A queste se ne aggiungeranno 4 panoramiche a 360 gradi in altissima definizione da collocare lungo l'arco montuoso, una per ciascuna delle quattro province, con l'ambizione di creare una sorta di grande “balcone digitale”.

L'insieme di questa rete darà vita “a un'esperienza immersiva”, con la possibilità di ruotare la vista, ingrandire i dettagli, passare a schermo intero, attivare time-lapse, consultare l'archivio storico delle immagini e condividere i contenuti o integrarli nei portali turistici. "Il tutto sarà reso possibile attraverso 'un portale web responsivo', accessibile da computer, tablet e smartphone, basato su una mappa interattiva che permetterà di 'viaggiare' virtualmente da una località all'altra e di seguire percorsi tematici dedicati a borghi, riviere, cammini e sentieri".

"Grazie a questa tecnologia – sottolinea l'assessore – il visitatore potrà verificare con i propri occhi le condizioni effettive di cinquanta località, spesso più favorevoli rispetto alle previsioni nazionali, per organizzarsi meglio in modo che la vacanza in Liguria sia indimenticabile. Inoltre, il sistema raccoglierà dati aggregati su visualizzazioni, tempi di permanenza, interazioni e condivisioni social, consentendo di misurare la visibilità generata e orientare meglio le strategie di marketing, soprattutto verso mercati internazionali e stagioni di bassa affluenza”. L'obiettivo è quello di attivare l'importante servizio entro il 2026.