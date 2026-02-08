Ospedaletti fa rinascere la sua banda: la Florelia torna dopo 70 anni e lancia una raccolta fondi per ripartire

Dopo settant’anni dalla sua prima costituzione, la Florelia Banda Folk di Ospedaletti rinasce nel 2025 grazie all’impegno di un gruppo di volontari che hanno deciso di riportare nel cuore del paese una tradizione musicale che appartiene alla sua storia.

Ripartire da zero è una sfida importante. Non si tratta solo di entusiasmo, ma di organizzazione, studio, tempo dedicato gratuitamente alla comunità e – inevitabilmente – di risorse economiche. Per avviare concretamente l’attività bandistica occorrono:

strumenti musicali da mettere a disposizione di chi desidera avvicinarsi allo studio di fiati e percussioni

divise adeguate per concerti e manifestazioni ufficiali

organizzazione di open day, prove aperte, concerti e momenti di divulgazione

copertura delle prime spese logistiche e formative

L’obiettivo dichiarato è chiaro: raggiungere tra i 10.000 e i 12.000 euro per dare solide basi al progetto e garantire un futuro alla nuova realtà musicale. La banda non è solo musica. È scuola di vita, disciplina, aggregazione, incontro tra generazioni. È identità popolare. È comunità. Per questo l’invito è rivolto a tutti: ai commercianti di Ospedaletti, ai cittadini, ai turisti che amano questa splendida località, a chiunque creda nella forza della musica come strumento di unione e socialità. Sostenere la Florelia Banda Folk significa investire nella cultura e nel futuro del territorio.

È possibile contribuire attraverso la raccolta fondi online: https://whydonate.com/it/fundraising/florelia-ha-bisogno-di-te-sostieni-la-nostra-banda

Oppure con bonifico sul conto corrente intestato a:

BANDA FLORELIA OSPEDALETTI

Banca di Caraglio – Filiale di Ospedaletti

IBAN: IT50O0843949020000190000348

Per informazioni e contatti:

Email: bandaflorelia.bfo@gmail.com

Simone: 340 7711713

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61584718885719

Ogni contributo, piccolo o grande, diventerà una nota, uno strumento, una divisa, un concerto. La generosità di oggi farà risuonare la musica di domani. Con l’augurio che Ospedaletti possa presto tornare ad ascoltare le sue note in piazza.

Perché sostenere la Florelia Banda Folk oggi?

La Florelia Banda Folk di Ospedaletti non è soltanto una banda che rinasce. È una storia che torna a vivere dopo settant’anni. È il sogno del Presidente Amelia Tosca Cimiotti e del Maestro Simone Giacon , ideatori del progetto, insieme ad altre persone che hanno scelto di impegnarsi nel direttivo e dedicare tempo ed energie alla comunità. Sostenere questa banda significa offrire a un giovane il suo primo strumento, riportare le note nelle piazze, difendere una tradizione che parla di identità e appartenenza.

Una banda non è solo musica:

è educazione all’ascolto, incontro tra generazioni, volontariato che diventa armonia condivisa.

è valorizzare il paese, animando piazze e strade,

è contrastare l’isolamento sociale, soprattutto in un’epoca sempre più digitale,

è diffondere cultura accessibile a tutti, senza barriere economiche.

La Florelia Banda Folk è un seme piantato nel cuore di Ospedaletti.

Con il sostegno della comunità può diventare il suono che unisce, emoziona e accompagna il futuro del paese. Perché una comunità che suona insieme… cresce insieme.

Roberto Pecchinino