Riviera Trasporti conclude la selezione per il Direttore Amministrativo: proposta l’assunzione di Andrea Landolfi

Si è concluso mercoledì scorso l’iter di selezione per l’assunzione di un Direttore Amministrativo di Riviera Trasporti, procedura avviata nel settembre 2024 e regolarmente pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale e sul portale www.gazzettaamministrativa.it. L’avvio della selezione era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 3 settembre 2024, riprendendo una precedente decisione del CdA in carica tra il 2021 e il 2023, presieduto dal dott. Giovanni Barbagallo. Rispetto al bando originario, limitato ai laureati in Economia e Commercio, l’attuale Consiglio ha ampliato i requisiti di accesso, includendo anche i laureati in Giurisprudenza e Ingegneria gestionale.

La scelta di procedere all’assunzione risponde alle indicazioni degli organi della procedura concordataria cui la società è ammessa. In particolare, il Professionista Attestatore dott. Tumiati aveva evidenziato “l’assenza nell’organigramma societario di un direttore amministrativo”, ritenendo tale figura indispensabile per un’azienda delle dimensioni di Riviera Trasporti. Analogo parere favorevole era stato espresso dai Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Imperia, che hanno sottolineato come l’assunzione “non incida negativamente sul piano concordatario”. Per la selezione è stata nominata una Commissione indipendente, presieduta dal prof. Enrico Musso, docente di Economia dei Trasporti all’Università di Genova. Al termine delle prove d’esame, la Commissione ha proposto al Consiglio di Amministrazione l’assunzione del dott. Andrea Landolfi.

Il Consiglio di Amministrazione, in una prossima seduta, esaminerà la proposta e procederà ai conseguenti adempimenti.