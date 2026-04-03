Sanremo accelera sulla raccolta differenziata: al via la terza fase delle ecoisole informatizzate PNRR

Prosegue senza sosta a Sanremo l’attuazione del progetto finanziato dal PNRR – Linea A, dedicato all’innovazione del sistema di raccolta differenziata. Nelle ultime settimane ha preso ufficialmente il via la terza fase di installazione delle ecoisole informatizzate, un passaggio cruciale per la trasformazione del servizio urbano, curato da Amaie Energia e Servizi. L’intervento sta coinvolgendo alcune importanti arterie cittadine, tra cui strada Borgo Tinasso, via Dante Alighieri, via Zeffiro Massa, via Volta, via Goethe e via Peirogallo. Per limitare al massimo i disagi alla circolazione e ai residenti, le operazioni vengono effettuate esclusivamente in orario notturno, una scelta organizzativa pensata per garantire efficienza e sicurezza.

Sull’avanzamento del piano è intervenuta l’assessore all’ambiente Ester Moscato, sottolineando la portata strategica dell’iniziativa:

“Con questa terza fase entriamo nel cuore operativo del cambiamento per la nostra città. Grazie ai fondi del PNRR, stiamo dotando Sanremo di infrastrutture moderne che renderanno la raccolta differenziata più flessibile e decorosa.” L’assessore ha inoltre evidenziato come il progetto non si limiti a migliorare le percentuali di riciclo, ma punti anche a semplificare la vita quotidiana dei cittadini: “L'obiettivo non è solo migliorare le percentuali di riciclo ma anche semplificare la quotidianità dei cittadini, che non avranno più il vincolo del calendario del ‘porta a porta’.” Un cambiamento significativo che richiede però anche attenzione e collaborazione da parte della cittadinanza. Moscato ha infatti lanciato un appello chiaro: “Questa tecnologia richiede cura: invito tutti i residenti a utilizzare sacchi di dimensioni corrette, evitando di forzare i meccanismi o abbandonare rifiuti all’esterno. La riuscita di questa rivoluzione green dipende dalla collaborazione di ognuno di noi.”

Nella fase iniziale di test, l’utilizzo delle ecoisole sarà libero, senza necessità di tessera magnetica, per consentire ai cittadini di familiarizzare con il nuovo sistema. Sarà sufficiente premere il pulsante di attivazione per sbloccare i vani di conferimento. Una volta concluso il periodo di prova e ottimizzate le frequenze di svuotamento, si procederà con la progressiva dismissione del servizio porta a porta, sostituito integralmente dalle ecoisole accessibili tramite badge. Per accompagnare il passaggio, verranno installati cartelli informativi direttamente sulle ecoisole, indicanti le date di attivazione e di sostituzione del servizio. Inoltre, le tessere magnetiche verranno recapitate direttamente nelle cassette postali dei residenti interessati. Le buste, riconoscibili dai loghi istituzionali, conterranno anche materiale informativo dettagliato: una guida al corretto conferimento dei rifiuti e una planimetria con tutte le postazioni disponibili sul territorio.

Un ulteriore vantaggio del nuovo sistema è rappresentato dalla possibilità di conferire i rifiuti in qualsiasi giorno della settimana, eliminando la necessità di accumulare grandi quantitativi in casa. Proprio per questo motivo viene raccomandato l’utilizzo di sacchi di dimensioni medio-piccole, fondamentali per evitare blocchi o malfunzionamenti delle bocchette automatizzate. Per facilitare l’adeguamento dei cittadini, i sacchi idonei sono disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Distribuzione del Palafiori. Restano inoltre attivi diversi canali di supporto, tra cui il call center, l’info point aziendale e lo stesso ufficio distribuzione, per fornire assistenza e chiarimenti.

Infine, aggiornamenti costanti sull’evoluzione del progetto sono disponibili sul nuovo sito web e sulle pagine social di Amaie Energia e Servizi, strumenti pensati per accompagnare passo dopo passo la città verso un sistema di gestione dei rifiuti più moderno, efficiente e sostenibile.