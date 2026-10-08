Il PD Sanremo Centro e Sanremo-Coldirodi aderisce al presidio per Gaza: "La pace è responsabilità di tutti"

I circoli del Partito Democratico "Sanremo Centro" e "Sanremo-Coldirodi" annunciano la propria adesione al presidio in programma sabato mattina a Sanremo, promosso da Amnesty International e ANPI nell'ambito dell'iniziativa "Ottobre di Pace". L'appuntamento è fissato in piazza Colombo, dalle 10 alle 13, dove esponenti e iscritti dei due circoli saranno presenti per condividere un momento di mobilitazione dedicato alla situazione nella Striscia di Gaza e, più in generale, ai temi della pace e della tutela dei diritti umani. Un'adesione che nasce dalla volontà di prendere posizione in un momento internazionale particolarmente delicato.

Dal PD sottolineano infatti l'importanza di riaffermare i valori della pace, della democrazia, della solidarietà e del rispetto dei diritti civili, in un contesto internazionale ancora segnato da numerosi conflitti. "Saremo presenti sabato mattina, dalle ore 10 alle 13, in Piazza Colombo a Sanremo, per condividere un momento importante di impegno per la pace, per la tutela dei diritti civili e la riaffermazione del diritto e del dialogo sulla forza", spiegano i rappresentanti dei due circoli del Partito Democratico. L'iniziativa viene quindi presentata come un momento di partecipazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza.

Il riferimento principale è alla guerra nella Striscia di Gaza e alla drammatica situazione della popolazione civile, ma il messaggio del PD guarda anche al quadro internazionale complessivo. "In un momento internazionale segnato da guerre e conflitti caratterizzati da una violenza che non si credeva essere più possibile – sottolineano –, riteniamo doveroso essere presenti e riaffermare, insieme, i valori della pace, dei diritti umani, della democrazia e della solidarietà". Una presa di posizione che si inserisce nelle iniziative organizzate sul territorio nell'ambito dell'"Ottobre di Pace", con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sui conflitti e sulla necessità di costruire percorsi fondati sul dialogo.

I due circoli sanremesi del Partito Democratico rivolgono infine un invito alla partecipazione a cittadine e cittadini, chiedendo di prendere parte al presidio di piazza Colombo. "Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare. La pace è una responsabilità di tutti", è l'appello conclusivo del comunicato. L'iniziativa di sabato mattina sarà dunque un'occasione per portare anche a Sanremo una riflessione pubblica sui temi della pace, dei diritti umani e della solidarietà, in un momento nel quale le conseguenze dei conflitti continuano a essere al centro del dibattito internazionale.