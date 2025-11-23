“Valli Argentina e Armea accoglienti, per tutti”: al via l’avviso rivolto a realtà locali per entrare in una piattaforma digitale

Il Comune di Montalto Carpasio, in qualità di capofila insieme ai comuni di Badalucco, Molini di Triora e Bajardo, ha pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto ad associazioni e operatori privati del territorio per l’inserimento all’interno di una nuova piattaforma digitale dedicata alla promozione dei percorsi ciclopedonali recentemente riqualificati grazie al progetto “Valli Argentina e Armea accoglienti, per tutti”, finanziato dal PSR 2014-2022. Il progetto ha previsto la sistemazione di itinerari outdoor con nuova segnaletica, colonnine di ricarica per e-bike e punti lavaggio, oltre alla creazione di una webapp turistica già attiva (QUI). All’interno della piattaforma sono disponibili tracce GPS dei sentieri, percorsi ad anello e informazioni utili ai visitatori.

La società che gestisce la webapp offrirà gratuitamente l’inserimento dei dati delle attività locali interessate fino al 30 novembre del 2026 e potranno partecipare: associazioni, attività economiche e commerciali (es. trattorie, noleggio bici, servizi outdoor), strutture turistiche e ricettive (B&B, ecc.) purché operanti nei Comuni coinvolti e con servizi pertinenti al turismo outdoor, culturale o ambientale. Dopo il periodo gratuito, l’eventuale permanenza in piattaforma diventerà a pagamento, secondo tariffe che ad oggi variano dai 200 € annui per B&B e ristorazione fino a 400 € + IVA per i noleggi bici, che hanno accesso alla gestione diretta delle prenotazioni

Le candidatura vanno inviata entro le 18 31 maggio 2026 tramite PEC all’indirizzo: comune.montaltocarpasio@legalmail.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Montalto Carpasio.