Attualità | 23 novembre 2025, 17:09

“Valli Argentina e Armea accoglienti, per tutti”: al via l’avviso rivolto a realtà locali per entrare in una piattaforma digitale

La società che gestisce la webapp offrirà gratuitamente l’inserimento dei dati delle attività locali interessate fino al 30 novembre del 2026

Il Comune di Montalto Carpasio, in qualità di capofila insieme ai comuni di Badalucco, Molini di Triora e Bajardo, ha pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto ad associazioni e operatori privati del territorio per l’inserimento all’interno di una nuova piattaforma digitale dedicata alla promozione dei percorsi ciclopedonali recentemente riqualificati grazie al progetto “Valli Argentina e Armea accoglienti, per tutti”, finanziato dal PSR 2014-2022. Il progetto ha previsto la sistemazione di itinerari outdoor con nuova segnaletica, colonnine di ricarica per e-bike e punti lavaggio, oltre alla creazione di una webapp turistica già attiva (QUI). All’interno della piattaforma sono disponibili tracce GPS dei sentieri, percorsi ad anello e informazioni utili ai visitatori.

La società che gestisce la webapp offrirà gratuitamente l’inserimento dei dati delle attività locali interessate fino al 30 novembre del 2026 e potranno partecipare: associazioni, attività economiche e commerciali (es. trattorie, noleggio bici, servizi outdoor), strutture turistiche e ricettive (B&B, ecc.) purché operanti nei Comuni coinvolti e con servizi pertinenti al turismo outdoor, culturale o ambientale. Dopo il periodo gratuito, l’eventuale permanenza in piattaforma diventerà a pagamento, secondo tariffe che ad oggi variano dai 200 € annui per B&B e ristorazione fino a 400 € + IVA per i noleggi bici, che hanno accesso alla gestione diretta delle prenotazioni 

Le candidatura vanno inviata entro le 18 31 maggio 2026 tramite PEC all’indirizzo: comune.montaltocarpasio@legalmail.it  oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Montalto Carpasio.

Carlo Alessi

