Sanremo: macellaio di via Martiri getta un sacco pieno di ossa abusivamente, questa mattina blitz della Municipale (Foto)

Blitz della polizia locale questa mattina in via Martiri, intervenuta per due discariche abusive venutesi a creare nei giorni scorsi all’inizio della strada. Due casi diversi, ma dallo stesso esito: il primo conferimento abusivo si è venuto a creare dopo un trasloco avvenuto domenica mattina, mentre il secondo da parte di un macellaio nella serata di ieri, il quale ha scaricato lungo la strada un sacchettone di ossa fuori dal negozio.

“Questi conferimenti abusivi pesano su tutta la collettività”, ha esordito il comandante della polizia locale Fulvio Asconio. “Bisogna rispettare le regole per vivere e lavorare qui. I controlli ci sono, esattamente come le conseguenze: adesso basta, chi sbaglia paga”. Per entrambi i casi è scattata la sanzione per conferimenti abusivi