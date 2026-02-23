Ventimiglia, serrande abbassate dopo 35 anni di attività: chiude i battenti la gelateria Haiti (Foto)

Serrande abbassate dopo 35 anni di attività. Chiude i battenti una storica attività della città di Ventimiglia: la gelateria Haiti.

"La storia della gelateria Haiti e del suo gelato si conclude qui. È stato bellissimo far parte delle vostre vite per 35 anni. Speriamo di aver reso più dolci i vostri ricordi. Grazie di cuore per tutto l’affetto. Paolo, Serena, Adriana". Con questo messaggio, appeso sulla porta e pubblicato anche sui social, la gelateria di via Roma annuncia a cittadini e turisti la chiusura definitiva dell'attività a quasi due anni dalla scomparsa di Adriana Colombo, nota in città come la ‘Signora dell’Haiti’.

Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità. Tanti i messaggi di addio e i ricordi nostalgici da parte di tutti coloro, ventimigliesi e non, che negli anni hanno provato e degustato con piacere il gelato artigianale e altre specialità realizzate dall'attività, diventata per diverse generazioni un punto di riferimento e di ritrovo nella città di confine. Con la cessazione dell'attività si chiude così un pezzo di storia cittadina.