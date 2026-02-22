Ventimiglia, scivola col motorino su gasolio: 80enne trasportato in elicottero al Santa Corona

Intervento di soccorso intorno alle 12.07 di oggi in corso Limone Piemonte a Ventimiglia, dove un uomo di 80 anni è caduto dal proprio motorino dopo aver perso il controllo del mezzo a causa di una chiazza di gasolio presente sull’asfalto.

Secondo le prime informazioni, la sostanza sarebbe stata provocata da un precedente incidente, rendendo particolarmente scivoloso il manto stradale. L’anziano, cadendo, ha riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Verde Intemelia, l’automedica Alfa 3 e i Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Considerata la dinamica e il quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, atterrato per il trasferimento urgente.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in codice grave all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per politraumi. Accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità legate alla presenza del gasolio sulla carreggiata.