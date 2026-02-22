Camioncino abbandonato e arrugginito al Porto Vecchio: degrado e segnalazioni in una delle zone simbolo di Sanremo (Foto)

Abbandonato da tempo e totalmente divorato dalla ruggine a causa dell’acqua salata, giace da anni all’interno di una zona recintata del molo del Porto Vecchio. È un camioncino senza targhe, con i vetri rotti e in evidente stato di degrado, che continua a campeggiare in un’area che dovrebbe rappresentare uno dei fiori all’occhiello della città.

Quel mezzo arrugginito è ormai considerato un vero e proprio “pugno in un occhio” da chi transita quotidianamente nella zona del porto. Il camioncino, esposto alle intemperie e alla salsedine, sembra essere stato dimenticato dal tempo. Sopra anche la ringhiera sovrastante mostra i segni dell’usura, contribuendo a un colpo d’occhio tutt’altro che positivo in un’area di forte passaggio e valore turistico.

Molte sono state le segnalazioni arrivate da cittadini e frequentatori della zona, che da tempo chiedono la rimozione del mezzo e una più generale riqualificazione dell’area. La presenza di un veicolo in simili condizioni solleva interrogativi non solo sul decoro urbano, ma anche sulla sicurezza e sull’immagine che la città offre a chi la visita. In attesa di un intervento risolutivo, il camioncino resta lì, simbolo silenzioso di incuria, in contrasto con le potenzialità e la bellezza di un’area che potrebbe e dovrebbe essere valorizzata molto di più.