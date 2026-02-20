Treno in panne a Mentone, disagi sulla linea Ventimiglia-Monaco: passeggeri costretti a scendere sui binari

Un treno in panne tra Garavan e Mentone crea, in serata, notevoli disagi sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Monaco.

A causa di un guasto un treno francese si è, infatti, fermato in prossimità della stazione ferroviaria di Mentone e così i passeggeri sono stati costretti a scendere sui binari per poter raggiungere a piedi il marciapiede adiacente rischiando, tra l'altro, di poter essere investiti da un treno che poteva arrivare dalla direzione opposta.

Viaggiatori e frontalieri, che giornalmente, prendono i mezzi di trasporto per tornare a casa dopo una giornata lavorativa, hanno così trovato ritardi e cancellazioni di treni. La circolazione ferroviaria è stata, infatti, sospesa per un breve periodo, ora, però, i treni hanno ripreso a circolare normalmente in entrambe le direzioni.