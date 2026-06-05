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Cronaca | 05 giugno 2026, 12:29

Investe una donna sulle strisce e fugge: rintracciato dalla Polizia Locale, guidava senza patente e assicurazione

Determinanti la testimonianza di un cittadino e le immagini della videosorveglianza comunale. Il motociclista denunciato per fuga e omissione di soccorso

Investe una donna sulle strisce e fugge: rintracciato dalla Polizia Locale, guidava senza patente e assicurazione

A seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri in via Cavour, nei pressi della Chiesa di Sant’Agostino, la Polizia Locale di Ventimiglia è riuscita a rintracciare in breve tempo il responsabile, un motociclista che dopo aver investito una donna si era allontanato senza prestarle soccorso. L’episodio si è verificato nell’ambito delle attività di controllo e presidio del territorio svolte dal Comando di Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, una donna di circa 60 anni stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando è stata investita da un motociclo condotto da un uomo di circa 35 anni, residente fuori comune.

Dopo l’impatto, il conducente si è dato alla fuga, abbandonando il luogo dell’incidente senza fermarsi per verificare le condizioni della donna né prestarle assistenza. La ferita è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata in codice giallo al presidio ospedaliero per ricevere le cure necessarie. Le immediate attività investigative avviate dalla Polizia Locale, grazie alla collaborazione di un testimone presente al momento dell’incidente e all’utilizzo delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale, hanno consentito agli agenti di identificare e rintracciare rapidamente il presunto responsabile.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato una serie di ulteriori irregolarità: l’uomo era infatti sprovvisto di patente di guida, circolava con un motociclo privo della copertura assicurativa obbligatoria e senza la prescritta revisione periodica del veicolo. Per i fatti accertati, il motociclista è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato legate alla fuga a seguito di incidente stradale con feriti e all’omissione di soccorso, fatti salvi gli ulteriori accertamenti e le successive determinazioni dell’autorità competente. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza dell’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale sul territorio e il ruolo sempre più strategico dei sistemi di videosorveglianza, strumenti fondamentali sia per la prevenzione dei reati sia per la rapida individuazione dei responsabili di comportamenti illeciti.

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