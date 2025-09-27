Vallecrosia, posti auto pubblici vengono riservati a una società: la minoranza presenta un'interpellanza

Cinque posti auto pubblici, situati in via Romana all'angolo con via Don Bosco, vengono riservati alla società Futura snc e così il gruppo consiliare Cittadini in comune chiede spiegazioni. I consiglieri comunali di minoranza a Vallecrosia Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro hanno, infatti, presentato un'interpellanza ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale a seguito dell'ordinanza sindacale n. 16 dell'8 agosto 2025 per chiedere delucidazioni e una risposta in aula da parte del sindaco Fabio Perri.

Con l'ordinanza, parcheggi che prima erano a disposizione dell'intera comunità, dal primo settembre sono stati così riservati a una società che ha sede in via Don Bosco. "Tale ordinanza è stata sottoscritta dal sindaco Fabio Perri e non dal comandante della polizia locale con la motivazione che l'Amministrazione tiene conto delle difficoltà delle piccole imprese" - sottolinea la minoranza - "Considerato che vi sono problemi anche per gli utenti a caricare la spesa, le direttive emanate dal Ministero dell'interno circa i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche e l'art. 7 del Dlgs 285/92 chiediamo di conoscere le motivazioni perché tale ordinanza sindacale legata alla viabilità pubblica sia stata sottoscritta dal Sindaco".

"Chiediamo, inoltre, di avere copia di eventuali relazioni del comando di polizia locale predisposte per casi analoghi negli anni precedenti e di essere informati se la suddetta ordinanza, con le motivazioni sopraelencate all’interno dell'atto, potranno essere emulabili anche per altre casistiche" - dice la minoranza.