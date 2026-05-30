Piano Socio Sanitario Regionale, avviato il confronto con i sindaci liguri per definire nuovi Ambiti e Distretti

“Sul Piano Socio Sanitario c'è una richiesta di approfondimento da parte dei sindaci, i quali vorrebbero che i centri decisionali restassero vicini alle comunità. Come Ats Liguria (Azienda Tutela della Salute Liguria) - spiega il Direttore Socio Sanitario Pierluigi Vinai - andremo nei singoli territori e negli Ambiti attuali per ragionare, in maniera sinergica e condivisa, con gli amministratori sui contenuti del Piano. Decideremo insieme, con una buona partecipazione ed ascoltando la voce dei territori, come e dove disegnare i nuovi Ambiti e Distretti, garantendo un'uniformità regionale attraverso una negoziazione adeguata”.



Il nuovo Piano infatti punta a una profonda riorganizzazione dei servizi, con una forte integrazione tra l'aspetto prettamente sanitario e quello sociale, e una rinnovata attenzione alla capillarità sul territorio, in particolar modo nei piccoli comuni.

