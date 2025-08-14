Tuoni e fulmini nel pieno dell'allerta gialla ma solo nell'entroterra e scarse precipitazioni: rischio temporali fino all'una

Come previsto nei giorni scorsi, anche oggi le temperature sono lievemente scese rispetto ai primi giorni della settimana ma, gli annuvolamenti ed i temporali che si stanno sviluppando prevalentemente nell’entroterra, hanno fatto salire decisamente l’umidità e, quindi, anche la percezione del caldo con afa pesante.

Quest’oggi il picco in provincia spetta a Pieve di Teco con 35,7 gradi, seguita da Borgomaro a 35,6 mentre Rocchetta Nervina, Ranzo e Dolcedo si sono fermate a 34,9. Di seguito troviamo Airole con 34,9, Pornassio 34,1, Ventimiglia 33,4, Sanremo 31,2 ed Imperia 30,5. Sotto la soglia ‘bollente’ dei 30 gradi troviamo Col di Nava con 28,6, Gouta 27,1, Verdeggia 25,7 e Poggio Fearza con 22,6. La notte appena trascorsa è stata decisamente calda sulla costa con la minima a Sanremo al picco massimo di 28,7 gradi seguita da Imperia con 27,6 e Ventimiglia 26,9. In molte località dell’entroterra si è comunque rimasti sopra i 20 gradi con Dolcedo al 23,6, Bajardo 22,4, Airole 21,9. Poco sotto Triora con 19,9, Rocchetta Nervina 18,7, Pieve di Teco 18,2, Verdeggia 14,6 e Col di Nava 13,7.

Come detto umidità pesante e senso d’afa in tutte le città della nostra provincia. La percentuale più alta a Gouta e Pieve di Teco con il 99%, seguite da Verdeggia al 96%, Pornassio 82%, Imperia 72%, Ventimiglia 60%, Sanremo 57%.

Nel corso del pomeriggio, come previsto, si sono formati moltissimi temporali, tra il basso Piemonte e la nostra provincia con il coinvolgimento delle Alpi Marittime e della vicina provincia di Savona. Lampi e tuoni ma scarse precipitazioni, con piogge che sono variate tra i 5 e i 10 millimetri ma solo nel profondo entroterra.

Il rischio di temporali andrà avanti fino alla notte, con l'Allerta Gialla anche sulla nostra provincia fino all’una. Stessa allerta è stata diramata da Arpal, anche nel resto della Liguria. L’ondata di calore di questi giorni, infatti, sta facendo accumulare in atmosfera ingenti quantità di energia che mal si conciliano con l’ingresso di aria fredda in quota previsto questo pomeriggio. Dallo scontro di queste masse d’aria con temperature e umidità fortemente contrastanti deriva una instabilità accentuata che, come sempre in presenza di simili condizioni, rende impossibile (nel dettaglio che tutti vorremmo) la previsione di fenomeni meteo ‘piccoli ma potenzialmente pericolosi’ come i temporali.

Domani, giorno di ferragosto, la giornata tornerà più stabile, con cieli sereni ovunque e qualche rannuvolamento pomeridiano in corrispondenza dei rilievi. Ancora elevato disagio fisiologico da caldo in costa. Sotto le previsioni nel dettaglio.

Oggi è previsto un aumento dell'instabilità a partire dal pomeriggio con fenomeni temporaleschi forti o organizzati su tutte le aree, più probabili sul Ponente e sul Centro seppur con elevata incertezza previsionale. Sono attesi fenomeni localizzati con associate possibili raffiche di vento fino 80-100 km/h e grandinate di piccole o medie dimensioni. Temperature in temporaneo e locale diminuzione in prossimità dei fenomeni temporaleschi più intensi ma persiste l'elevato disagio fisiologico per caldo.

Domani temporaneo ritorno alla stabilità atmosferica con un lieve aumento delle temperature massime: ancora elevato disagio fisiologico per caldo.

Sabato un nuovo passaggio perturbato rinnova condizioni di instabilità pomeridiana con possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata. Persistono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo.