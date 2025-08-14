Maltempo: allerta gialla per temporali tra le 15 e l'una di stanotte, saranno molto localizzati ed è probabile qualche grandinata

Allerta Gialla per temporali anche sulla nostra provincia, tra le 15 di questo pomeriggio e fino all’una di stanotte. Stessa allerta è stata diramata da Arpal, anche nel resto della Liguria.

L’ondata di calore di questi giorni, infatti, sta facendo accumulare in atmosfera ingenti quantità di energia che mal si conciliano con l’ingresso di aria fredda in quota previsto questo pomeriggio. Dallo scontro di queste masse d’aria con temperature e umidità fortemente contrastanti deriva una instabilità accentuata che, come sempre in presenza di simili condizioni, rende impossibile (nel dettaglio che tutti vorremmo) la previsione di fenomeni meteo ‘piccoli ma potenzialmente pericolosi’ come i temporali.

Tuttavia, dall’analisi delle variabili in gioco e della modellistica meteo, lo scenario più probabile è che, dalla parte centrale della giornata, il cielo generalmente sereno della Liguria lascerà spazio, in corrispondenza dei rilievi montuosi soprattutto del centro ponente, a nubi temporalesche capaci di estendersi fino alla costa e al levante. Per questo motivo è stata emanata sulla Liguria l’allerta gialla per temporali.

Laddove si svilupperanno i temporali, che saranno a macchia di leopardo e non sull’intero territorio, le precipitazioni potranno essere intense con formazione di chicchi di grandine nell’ordine di 2-3 centimetri, ma il segnale più evidente sembra essere quello delle raffiche di vento associate ai temporali (downburst), che potranno raggiungere anche i 100 km/h in uscita dalle nubi temporalesche; associato al passaggio del temporale è atteso un sensibile, ma temporaneo, calo termico.

Domani, giorno di ferragosto, la giornata tornerà più stabile, con cieli sereni ovunque e qualche rannuvolamento pomeridiano in corrispondenza dei rilievi. Ancora elevato disagio fisiologico da caldo in costa. Sotto le previsioni nel dettaglio.

Oggi è previsto un aumento dell'instabilità a partire dal pomeriggio con fenomeni temporaleschi forti o organizzati su tutte le aree, più probabili sul Ponente e sul Centro seppur con elevata incertezza previsionale. Sono attesi fenomeni localizzati con associate possibili raffiche di vento fino 80-100 km/h e grandinate di piccole o medie dimensioni. Temperature in temporaneo e locale diminuzione in prossimità dei fenomeni temporaleschi più intensi ma persiste l'elevato disagio fisiologico per caldo.

Domani temporaneo ritorno alla stabilità atmosferica con un lieve aumento delle temperature massime: ancora elevato disagio fisiologico per caldo.

Sabato un nuovo passaggio perturbato rinnova condizioni di instabilità pomeridiana con possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata. Persistono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo.