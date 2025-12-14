 / Cronaca

Sanremo: dopo il caso di settembre torna il buio nella parte alta di via Padre Semeria, torna la rabbia dei residenti

Da tre notti la strada è completamente buia

Il caso si era manifestato nel settembre scorso ed, dopo tre mesi, si ripresenta. Da tre giorni la parte alta di via Padre Semeria, quella attigua all’ingresso e uscita dell’autostrada di Sanremo è nuovamente senza luci stradali notturne. Un caso che ci è stato nuovamente segnalato da diversi residenti della zona, preoccupati per il mancato intervento delle autorità competenti.

Da tre notti la strada è completamente buia e, oltre ai problemi di molti per semplicemente andare a conferire l’immondizia, c’è da registrare la pessima figura che la città fa con i turisti che arrivano dall’uscita autostradale.

Anche in questo secondo caso, dopo quello di settembre, i residenti hanno pensato inizialmente ad un guasto classico ma, alla terza sera hanno anche chiesto lumi al comune che, però, non può intervenire su quanto viene fatto dalla Dea. Non è però da escludere che, domani, palazzo Bellevue chieda informazioni in merito all’azienda.

Carlo Alessi

