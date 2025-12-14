Sanremo: dopo il caso di settembre torna il buio nella parte alta di via Padre Semeria, torna la rabbia dei residenti

Il caso si era manifestato nel settembre scorso ed, dopo tre mesi, si ripresenta. Da tre giorni la parte alta di via Padre Semeria, quella attigua all’ingresso e uscita dell’autostrada di Sanremo è nuovamente senza luci stradali notturne. Un caso che ci è stato nuovamente segnalato da diversi residenti della zona, preoccupati per il mancato intervento delle autorità competenti.

Da tre notti la strada è completamente buia e, oltre ai problemi di molti per semplicemente andare a conferire l’immondizia, c’è da registrare la pessima figura che la città fa con i turisti che arrivano dall’uscita autostradale.

Anche in questo secondo caso, dopo quello di settembre, i residenti hanno pensato inizialmente ad un guasto classico ma, alla terza sera hanno anche chiesto lumi al comune che, però, non può intervenire su quanto viene fatto dalla Dea. Non è però da escludere che, domani, palazzo Bellevue chieda informazioni in merito all’azienda.