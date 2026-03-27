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Cronaca | 27 marzo 2026, 14:02

Sanremo, divieto di balneazione su gran parte del litorale per lavori urgenti alla condotta fognaria

Intervento di Riveracqua in via Gavagnin: disattivata la stazione di sollevamento S5 e attivati gli scarichi di emergenza. Balneazione consentita solo a Bussana, Armea e Casello

Sanremo, divieto di balneazione su gran parte del litorale per lavori urgenti alla condotta fognaria

In seguito alla comunicazione di “Riveracqua” inerente alla necessità di un intervento di riparazione della condotta fognaria in via Gavagnin, è stato disposto un divieto di balneazione in alcune aree del litorale.

Per garantire il completo svuotamento della condotta entro la data di inizio lavori, fissata per martedì 31 marzo, è stata infatti disattivata la stazione di sollevamento S5 (Pian di Nave) con conseguente azionamento degli scarichi di emergenza presenti sulla linea fognaria.

Il divieto di balneazione, fino a completamento dei lavori di riparazione, riguarda tutto il litorale ad eccezione di Bussana, Armea e Casello.

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