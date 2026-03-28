Si è spento a 79 anni Claudio Vida, storico messo comunale di Ventimiglia e autista dell’ex sindaco Ballestra

Si è spento all’alba di ieri, all’età di 79 anni, Claudio Vida, storico messo comunale di Ventimiglia e autista personale dell’amato ex Sindaco Albino Ballestra.
Negli ultimi anni, Vida viveva in località Le Ville – Porta Canarda, dove si dedicava con passione alla coltivazione dei carciofi.
Come ricordato dai familiari, «da anni sofferente di numerose patologie», venerdì scorso è deceduto all’ospedale di Bordighera dopo un ultimo fatale aggravamento.
I funerali avranno luogo lunedì alle 15, nella Cattedrale Santa Maria Assunta in Ventimiglia Alta.