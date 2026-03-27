Colpo di coda dell’inverno nell’Imperiese: minime sottozero nell’entroterra, freddo in attenuazione nel weekend

Come anticipato nelle scorse ore, anche la nostra provincia sta subendo quello che classicamente viene denominato ‘colpo di coda’ dell’inverno. E, se qualche giorno fa il profondo entroterra ha anche visto qualche fiocco di neve (ieri ben più presente in altre zone del paese) questa mattina sono le temperature a ricordare che la stagione fredda è ufficialmente terminata da soli 6 giorni.

Colonnina di mercurio, infatti, particolarmente all’ingiù per le minime di questa mattina, che sono scese sotto o a ridosso dello zero in diverse località montante. Come quasi sempre accade sono i 1.800 metri di Poggio Fearza (nel territorio di Montegrosso Pian Latte) a far segnare il picco minimo, con -5,4, seguito da Colle Belenda (Pigna) a -0,6 e Verdeggia (Triora) a -0,1. Poco sopra troviamo Gouta (Apricale) con 0,2, Triora 0,6, Bajardo 0,7, Nava e Colle d’Oggia con 0,9. Ma anche gli altri paese dell’entroterra si sono svegliati al freddo intenso: Dolcedo 1,1, Pieve di Teco 1,3, Borgomaro 2,3, Pigna 2,7, Pornassio 4, Airole 4,1, Seborga 6,3. Sulla costa troviamo, nell’ordine: Ventimiglia con 8,8, Sanremo 9,2 ed Imperia 9,5.

Il forte vento annunciato, al momento non sta sferzando particolarmente la nostra provincia e si farà sentire, nelle prossime ore, prevalentemente nella zona tra Imperia e Diano Marina intorno ai 35/40 km/h, mentre le raffiche saranno inferiori nell’estremo Ponente. Il vento tenderà poi a calare definitivamente nel pomeriggio.

Nel weekend non sono previste piogge anche se si paleserà qualche annuvolamento sparso tra la sera del sabato e il primo pomeriggio della domenica. Le temperature tenderanno a risalire, leggermente domani mentre cresceranno domenica.