Sanremo, chiuso locale cittadino per motivi di ordine e sicurezza pubblica (Foto)

Nuovo intervento delle forze dell’ordine contro la malamovida nella città dei fiori. Il Questore della Imperia ha disposto la chiusura temporanea del locale Il Tavernacolo, situato in via Gioberti a Sanremo, con un provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

L’esecuzione del provvedimento è stata affidata al personale della Polizia amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, al termine di una lunga attività di monitoraggio del territorio portata avanti congiuntamente dalle forze dell’ordine. In particolare, i controlli sono stati effettuati in sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il provvedimento si è reso necessario dopo numerosi interventi e verifiche effettuati a partire dall’estate scorsa nelle aree ritenute più sensibili ai fenomeni della cosiddetta malamovida. L’attività di controllo ha riguardato in particolare i quartieri e le vie della movida cittadina, tra cui La Pigna, via Corradi, Piazza San Siro, piazzale Dapporto, via Agosti, Piazza Eroi Sanremesi e via Martiri della Libertà.

L’operazione rientra in un piano più ampio di controllo del territorio che non si è mai interrotto e che mira a garantire un avvio sereno della stagione primaverile ed estiva. L’obiettivo dichiarato dalle autorità è quello di consolidare e rafforzare la percezione di sicurezza già registrata durante la scorsa stagione turistica.