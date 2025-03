Sanremo: esplosione in via Margotti, quasi sicuramente dal malfunzionamento all'interno della casa di Riccardo Pogliano (Foto e Video)

E’ quasi certamente da imputare ad un malfunzionamento dell’impianto interno all’appartamento di Riccardo Pogliano, l’esplosione di questa mattina in via Margotti al civico 60, che è costata la vita al 64enne matuziano. Mentre proseguono i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Scientifica, l’Italgas ha verificato gli impianti all’esterno (tra l’altro oggetto di lavori nei giorni scorsi) che sono risultati perfettamente funzionanti e senza nessun problema.

Mentre prosegue l’opera di rimozione dei detriti da parte dei Vigili del Fuoco, i primi ad accorrere sul lungo dell’esplosione, seguita da un incendio, si stanno restringendo le ipotesi sull’accaduto che ha scosso l’intero quartiere di Baragallo dove il boato ha messo tutti in allarme, stamattina quando erano le 9.07.

I pompieri hanno subito spento le fiamme che si erano sviluppate nell’appartamento di Riccardo Pogliano ed hanno anche agevolato i soccorsi del personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Intanto vengono anche svolte tutte le verifiche necessarie a capire le condizioni degli altri appartamenti.

Al momento risultano inagibili (oltre ovviamente a quello dove si è registrata l’esplosione) due appartamenti. Quello dei coniugi Vigneri, investiti direttamente dall’esplosione arrivata dalla casa attigua, e quello sottostante. Chiaramente saranno svolte tutte le verifiche statiche del caso per capire se gli appartamenti saranno utilizzabili una volta terminato il lavoro dei pompieri.

Per quanto riguarda Francesco Vignieri ed Elisa Semeria, entrambi possono utilizzare un altro appartamento di famiglia e, quindi, quando potranno rientrare in sicurezza nella casa di via Margotti, recupereranno i propri averi e si sposteranno. Una verifica stati sarà anche fatta nei magazzini al piano terra dell’edificio.

A pochi metri dal luogo dell’esplosione si trova la scuola ‘Maria Goretti’, che non ha subito alcun danno e dove questa mattina non era presente nessun alunno, visto che al sabato il plesso è chiuso. Anche le case vicine, pur avendo sentito chiaramente sia il boato che il tremore dato dallo stesso, non hanno riportato danni.

(Sotto tutte le notizie sull'incidente di stamattina)