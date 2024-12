Vento e colonnina di mercurio all'ingiù: stanotte 130 km/h in alta montagna e temperature sotto zero, domani miglioramento

Dopo una nottata di forte vento, quella di oggi è forse la mattinata più fredda degli ultimi giorni, anche se le temperature non si presentano particolarmente gelide.

Il vento più forte (sulla costa) si è registrato nel savonese, a Loano, con 114 km/h mentre nella nostra provincia le raffiche più forti sono state avvertite in montagna: la stazione di Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare) ha visto il picco verso le 3 di questa notte con 128 km/h. Sulla costa, invece, il record spetta a Ventimiglia con 82 km/h, seguita da Imperia con 60 e da Sanremo con 58.

Anche per quanto riguarda le temperature minime è Poggio Fearza quella più fredda con -5. A seguire, sotto zero troviamo il Gouta con -2,3, Verdeggia -0,7, Colle Belenda 0,6 e Pieve di Teco con -0,5. Freddo intenso anche se con la colonnina di mercurio sopra lo zero a: Borgomaro 0,3, Nava 0,4, Rocchetta Nervina 0,8, Bajardo 1,2, Pigna e Dolcedo 1,8, Triora 2, Airole 2,4, Seborga 4,7, Pornassio 6, Ventimiglia 7,2, Cipressa 7,8, Imperia 9 e Sanremo 9,8.

Anche le massime di mezzogiorno sono sempre base tra -3 di Poggio Fearza, 6 a Triora per arrivare alla costa dove troviamo Imperia a 12,1, Sanremo 12,7 e Ventimiglia 13.

Attenzione al vento che tornerà ad aumentare nelle prossime ore, sul settore montano di ponente, per arrivare alle intensità massime sul centro della Liguria in tarda serata e nella notte.

Per i prossimi giorni, come anticipato questa mattina, il tempo sarà secco e sereno, con la presenza di correnti favoniche per più giorni: cieli tersi e temperature da domani in aumento. Mare molto mosso o localmente agitato al largo, stirato sotto costa.