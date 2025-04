Ventimiglia dice addio al 19enne Giovanni Ballestra, morto nei giorni scorsi a causa di un incidente in go kart.

La comunità si è riunita nel pomeriggio odierno per salutare il giovane nella chiesa di Sant'Agostino, gremita per l'occasione, dove è stata celebrata la santa messa e porgere le condoglianze alla famiglia, nota in città per aver avuto, per tanti anni, due negozi di calzature.

Alla fine della celebrazione religiosa sono stati lanciati dei palloncini bianchi in cielo.