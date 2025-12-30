Capodanno blindato in provincia di Imperia, scatta il piano di sicurezza straordinario per San Silvestro

La provincia di Imperia si prepara a brindare al nuovo anno sotto l’occhio vigile di un imponente apparato di sicurezza. Per garantire che i festeggiamenti della notte di San Silvestro si svolgano senza incidenti, Prefettura e Questura hanno predisposto un piano di controllo del territorio che vedrà impegnati centinaia di agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale.

Il monitoraggio sarà costante, con particolare attenzione alla mobilità: la Polizia Stradale ha già attivato presidi strategici con verifiche mirate agli ingressi e alle uscite dell’autostrada A10 per gestire l’afflusso di turisti.

Pattuglie fisse e mobili saranno presenti nei pressi dei principali locali, discoteche e piazze dove sono previsti eventi, con l’obiettivo di prevenire la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Oltre alla prevenzione sulle strade, è stata rafforzata anche l’assistenza sanitaria e tecnica: l’apparato di emergenza dei vigili del fuoco è stato allertato, mentre i presidi ospedalieri della provincia hanno potenziato i turni nei Pronto Soccorso per affrontare tempestivamente i traumi tipici della notte di Capodanno, spesso connessi all’uso improprio di articoli pirotecnici.