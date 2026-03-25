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Cronaca | 25 marzo 2026, 12:30

Liguria sferzata dal vento: burrasca forte su Imperiese e coste, raffiche oltre 75 km/h tra oggi e domani

Peggioramento rapido dalla sera di oggi: piogge sparse, mare agitato e venti settentrionali intensi, massima attenzione anche nella nostra provincia

Liguria sferzata dal vento: burrasca forte su Imperiese e coste, raffiche oltre 75 km/h tra oggi e domani

Una nuova perturbazione è pronta a investire la Liguria con effetti significativi soprattutto sul settore occidentale. Secondo l’avviso meteorologico emesso da ARPAL, il peggioramento entrerà nel vivo a partire dalla serata di oggi, con un deciso rinforzo dei venti settentrionali destinato a protrarsi per l’intera giornata di giovedì.

Zona A (Imperia) sotto osservazione: venti fino a oltre 75 km/h

Particolare attenzione è richiesta per la zona A (bacini marittimi di Ponente, provincia di Imperia), dove si attendono le condizioni più critiche. Già dalle ore serali di oggi sono previsti:

  • venti di burrasca forte con raffiche superiori ai 70 km/h,
  • intensificazione lungo la costa e soprattutto agli sbocchi delle valli, dove i venti potranno risultare improvvisi e violenti,
  • mare localmente agitato, in aumento nel corso della notte.

La situazione non migliorerà domani, giovedì 26 marzo:

  • i venti settentrionali continueranno a soffiare con intensità di burrasca forte (oltre 75 km/h) su tutta la zona A,
  • le raffiche più intense interesseranno ancora una volta i settori costieri, aumentando il rischio di disagi.
Piogge deboli ma instabili, possibili rovesci e grandine

Prima dell’ingresso dei venti forti, la giornata odierna sarà caratterizzata da:

  • piogge deboli sparse, anche a carattere di rovescio,
  • fenomeni più probabili sul centro-levante, ma non esclusi anche a Ponente,
  • possibili grandinate di piccole dimensioni.

Si tratta tuttavia di fenomeni secondari rispetto al vero protagonista di questa fase: il vento. Nel corso della giornata di domani la ventilazione resterà sostenuta su tutta la regione:

  • burrasca forte su A, B e C,
  • burrasca (60-75 km/h) su D ed E,
  • mare ancora localmente agitato, specie sotto costa.

Da segnalare anche un possibile disagio fisiologico per freddo nelle prime ore della giornata.

Per venerdì 27 marzo è previsto un graduale miglioramento, ma:

  • nelle prime ore persisteranno venti di burrasca (60-75 km/h),
  • raffiche più forti ancora possibili sui crinali e nelle vallate del centro regione,
  • attenuazione nel corso della giornata.

Le autorità invitano alla prudenza, in particolare:

  • lungo le coste, per mare mosso e raffiche improvvise,
  • nelle zone di fondovalle, soggette a improvvisi rinforzi del vento,
  • durante gli spostamenti, soprattutto per mezzi leggeri e motocicli.

L’attenzione resta alta soprattutto sull’Imperiese, dove l’intensità del vento potrà raggiungere livelli tali da provocare disagi e possibili criticità localizzate.

Carlo Alessi

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