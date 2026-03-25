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Cronaca | 25 marzo 2026, 11:44

Sanremo: guasto improvviso sul piazzale del Borgo, tubo rotto pochi giorni dopo il restyling da 500mila euro (Foto)

I residenti protestano ma si tratta solo di sfortuna, intervento già eseguito

Sanremo: guasto improvviso sul piazzale del Borgo, tubo rotto pochi giorni dopo il restyling da 500mila euro (Foto)

Questa volta non c’entra la programmazione dei lavori ma solo la sfortuna. Stiamo parlando dell’intervento che è stato svolto per la rottura di un tubo dell’acqua sulla piazza del Borgo.

Stiamo parlando della zona oggetto di un totale restyling, terminato proprio nei giorni scorsi, e che ha visto anche il rifacimento totale dell’asfalto, nell’ambito di un progetto Pnrr da circa 500mila euro, che ha previsto i lavori ai marciapiedi e ad alcuni parcheggi.

In molti, tra i residenti della zona, ci hanno scritto imbufaliti per un lavoro eseguito a pochi giorni dalla ristrutturazione. Dal comune, pur con grande rammarico, ci fanno sapere che si è trattato del guasto ad una tubazione, che era assolutamente da fare e che è sopraggiunto solo a restyling terminato.

Carlo Alessi

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