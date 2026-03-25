 / Cronaca

Cronaca | 25 marzo 2026, 08:52

Ventimiglia, giovane precipita da oltre 10 metri in zona impervia: recuperato in ipotermia con l’elicottero Drago (Foto)

Intervento alle 7.44 in corso Mentone: il ragazzo, circa 17 anni, ha riportato un trauma al bacino

Ventimiglia, giovane precipita da oltre 10 metri in zona impervia: recuperato in ipotermia con l’elicottero Drago (Foto)

Intervento di soccorso questa mattina, alle 7.44, in corso Mentone a Ventimiglia, dove un giovane straniero, che ha dichiarato di avere 17 anni, è precipitato in una zona impervia, a ponte San Luigi, da un’altezza superiore ai 10 metri. Il ragazzo è stato individuato in condizioni critiche, con ipotermia e un trauma al bacino, rendendo necessario un intervento tempestivo e coordinato. I soccorritori hanno proceduto alla centralizzazione su barella spinale, stabilizzandolo prima del recupero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia.

Data la difficoltà dell’area e le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago, che ha effettuato il recupero tramite verricello. Il giovane è stato, quindi, trasportato in sicurezza per le cure necessarie a Pietra Ligure. Restano da chiarire le circostanze della caduta.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium