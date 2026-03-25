Ventimiglia, giovane precipita da oltre 10 metri in zona impervia: recuperato in ipotermia con l’elicottero Drago (Foto)

Intervento di soccorso questa mattina, alle 7.44, in corso Mentone a Ventimiglia, dove un giovane straniero, che ha dichiarato di avere 17 anni, è precipitato in una zona impervia, a ponte San Luigi, da un’altezza superiore ai 10 metri. Il ragazzo è stato individuato in condizioni critiche, con ipotermia e un trauma al bacino, rendendo necessario un intervento tempestivo e coordinato. I soccorritori hanno proceduto alla centralizzazione su barella spinale, stabilizzandolo prima del recupero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia.

Data la difficoltà dell’area e le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago, che ha effettuato il recupero tramite verricello. Il giovane è stato, quindi, trasportato in sicurezza per le cure necessarie a Pietra Ligure. Restano da chiarire le circostanze della caduta.