Vallecrosia al Mare, forte vento: l'acqua della fontana finisce sulla strada (Foto)

Acqua sulla strada, cartelli caduti a terra e sacchetti 'volanti'. Il forte vento che si sta abbattendo sul Ponente ha creato qualche disagio a Vallecrosia al Mare. In particolar modo, le raffiche di vento hanno riversato l'acqua della nuova fontana, inaugurata la scorsa settimana sulla rotonda di fronte alle scuole, sulla strada creando una situazione di pericolo specialmente per i motorini, le bici e i monopattini che hanno rischiato cadute e, quindi, possibili incidenti.

Una situazione che è stata segnalata all'Amministrazione comunale, che si è subito attivata per risolvere la situazione. "La fontana è dotata di anemometro ma a causa di un falso contatto, per circa due ore, non ha funzionato" - dice il sindaco Fabio Perri - "A seguito di segnalazioni, abbiamo subito verificato e chiamato i tecnici che sono tempestivamente intervenuti per sistemare la problematica".

"Il problema all'anemometro ora è stato risolto, la fontana è stata staccata" - sottolinea il primo cittadino - "E' stata emanata allerta meteo per il vento. Sono previsti venti di burrasca forti, quindi, raccomandiamo a tutti i cittadini, in particolar modo a chi si sposta in moto o in bici, di prestare attenzione".