Rotonda riqualificata, Vallecrosia inaugura la prima fontana. Perri: "Un simbolo che rappresenta la città" (Foto e video)

Zampilli d'acqua colorati. Vallecrosia ha ufficialmente inaugurato questa sera, al tramonto, la nuova fontana alla rotonda situata vicino alle scuole.

Si sono, infatti, conclusi i lavori di riqualificazione della rotatoria iniziati un mese fa. "Una grande soddisfazione" - commenta il sindaco Fabio Perri - "E' un'immagine, un simbolo che rappresenta la città. Abbiamo voluto portare nella nostra città la prima fontana, è il segnale che la città è viva. Non è solo un getto d'acqua è un complemento di arredo di una città. Vedere il risultato di quello che è stato fatto ci riempie di gioia. Ringrazio tutti gli uffici tecnici che hanno progettato e curato tutte le parti dalla realizzazione e l'impresa Celi che ha realizzato in tempi veramente stretti questa bellissima fontana. E' la dimostrazione che vogliamo fare atti concreti e interventi che diano un segno forte e tangibile di quello che è il vero cambiamento dell'immagine della città. E' stato un investimento importante e di qualità. Vallecrosia sta cambiando".

Un nuovo simbolo di qualità e bellezza per la città. "Un intervento significativo che punta a valorizzare uno degli snodi urbani più frequentati della città unendo il bello. E' un elemento caratterizzante" - afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada - "Nei prossimi mesi interverremo su molti aspetti della città che sono importanti, come il ripristino dei marciapiedi e gli asfalti".